Mustafa Dinçer
İzmit Bekirdere Mahallesi Sezer Sokak No.77/1 adresinde ikamet eden Federal Mogul Fabrikasından emekli, 3 çocuk babası Mustafa Dinçer(73)kolon kanserinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kulmahmut Yukarı Horozum Camiinden alınarak Horozum Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz