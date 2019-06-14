İzmit Kemal Paşa Mahallesi Limonluk Geçidi Sokak No.2/8 Murat Apartmanı Sitesi B. Blok adresinde ikamet eden Görkem giyimin sahibi Faruk Yüksel’in eşi, Görkem Yüksel ve Meltem Yüksel Ustaer’in anneleri Yıldız Ayhan Yüksel(58) kanserden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Fevziye Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.