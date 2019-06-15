Emine Sadık
İzmit Gündoğdu Mahallesi Kocadere Sokak adresinde ikamet eden emekli memur Mehmet Sadık’ın eşi Emine Sadık (73) mide kanaması nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Emine Sadık’ın cenazesi Gündoğdu Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gündoğdu Mezarlığında toprağa verildi.
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