Kandıra Şerefsungur Mahallesi Tekkeli Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden eski Hereke Belediyesinden emekli Halil Okan’ın eşi Emine Okan (79) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Emine Okan’ın cenazesi Tekkeli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.