İzmit Şirintepe Mahallesi Cansun Sokak adresinde ikamet eden cam fabrikasından emekli merhum Dilaver Öztürk’ün eşi Semiha Öztürk (71) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Semiha Öztürk’ün cenazesi Güvercinlik Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güvercinlik Mezarlığında toprağa verildi.