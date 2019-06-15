Semiha Öztürk
İzmit Şirintepe Mahallesi Cansun Sokak adresinde ikamet eden cam fabrikasından emekli merhum Dilaver Öztürk’ün eşi Semiha Öztürk (71) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 7 çocuk annesi olan Semiha Öztürk’ün cenazesi Güvercinlik Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Güvercinlik Mezarlığında toprağa verildi.
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