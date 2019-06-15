İzmit Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak adresinde ikamet eden kamyon şoförü Sami Özer (78) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Sami Özer’in cenazesi Mehmet Ali Paşa Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.