İzmit Gültepe Mahallesi Gülcan Sokak adresinde ikamet eden bakkal Fevzi Akgün (79) prostat kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Fevzi Akgün’ün cenazesi Gültepe Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.