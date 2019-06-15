Derince Tahtalı Mahallesi Hocaköy Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Mehmet Zeki Umut’un eşi Fatma Umut (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Umut’un cenazesi Tahtalı Hocaköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.