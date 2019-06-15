Fatma Umut
Derince Tahtalı Mahallesi Hocaköy Mevkii Küme Evleri adresinde ikamet eden çiftçi merhum Mehmet Zeki Umut’un eşi Fatma Umut (82) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Fatma Umut’un cenazesi Tahtalı Hocaköy Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz