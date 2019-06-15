Fatma Öztürk
İzmit Tavşantepe Mahallesi Mümin Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası merhum Cafer Öztürk’ün eşi Fatma Öztürk (82) beyin damarının tıkanması sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Öztürk’ün cenazesi Kocaoğlu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocaoğlu Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz