İzmit Tavşantepe Mahallesi Mümin Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası merhum Cafer Öztürk’ün eşi Fatma Öztürk (82) beyin damarının tıkanması sonucu vefat etti. Ev hanımı ve 3 çocuk annesi olan Fatma Öztürk’ün cenazesi Kocaoğlu Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kocaoğlu Köy Mezarlığında toprağa verildi.