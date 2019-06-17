Körfez Mahallesi İzzet Uzuner Sokak No:4 İzmit’te ikamet eden (87) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Müteahhit olan evli 4 çocuk babası Bedri Çınar’ın cenazesi ikindi vakti 42 Evler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.