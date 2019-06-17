Bedri Çınar
Körfez Mahallesi İzzet Uzuner Sokak No:4 İzmit’te ikamet eden (87) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Müteahhit olan evli 4 çocuk babası Bedri Çınar’ın cenazesi ikindi vakti 42 Evler Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kullar Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz