Emrullah Satık
Topçular Mahallesi Arzu Sokak No:80 İzmit’te ikamet eden Emrullah Satık (93) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Serbest meslekle uğraşan evli 6 çocuk babası Emrullah Satık’ın cenazesi ikindi vakti Topçular Necati Bey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz