Topçular Mahallesi Arzu Sokak No:80 İzmit’te ikamet eden Emrullah Satık (93) yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat etti. Serbest meslekle uğraşan evli 6 çocuk babası Emrullah Satık’ın cenazesi ikindi vakti Topçular Necati Bey Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.