Hatice Ömerbeyoğlu
İzmit Körfez Mahallesi Şehit Hasan Sokak adresinde ikamet eden emekli astsubay Kore Gazisi merhum Ali Ömerbeyoğlu’nun eşi emekli öğretmen Hatice Ömerbeyoğlu (90) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Sinan Dereli Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Osman Ömerbeyoğlu’nun annesi olan Hatice Ömerbeyoğlu’nun cenazesi 42 Evler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz