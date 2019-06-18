Tacettin Macit
İzmit Kulfallı Mahallesi Topçular Sokak adresinde ikamet eden Yarımca Seramik Fabrikasından emekli Tacettin Macit (74) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Tacettin Macit’in cenazesi Kulfallı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kulfallı Mezarlığında toprağa verildi.
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