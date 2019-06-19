Derince Çınarlı Mahallesi Kerim Sokak adresinde ikamet eden marangoz Cengiz Bök (63) pankreas kanserinden vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Cengiz Bök’ün cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.