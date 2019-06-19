İzmit Bekirdere Mahallesi Bülent Sokak adresinde ikamet eden İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Biriminde çalışan Ferhat Tokmak (38) mide kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 1 çocuk babası olan Ferhat Tokmak’ın cenazesi Bekirdere Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.