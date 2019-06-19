İzmit Gültepe Mahallesi Gülcan Sokak adresinde ikamet eden emekli pazarcı esnafı Halil Kaygusuz (93) beyin kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Kaygusuz’un cenazesi Malatya’da toprağa verildi.