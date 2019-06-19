\u0130zmit G\u00fcltepe Mahallesi G\u00fclcan Sokak adresinde ikamet eden emekli pazarc\u0131 esnaf\u0131 Halil Kaygusuz (93) beyin kanseri nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 \u00e7ocuk babas\u0131 olan Halil Kaygusuz\u2019un cenazesi Malatya\u2019da topra\u011fa verildi.\n
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