\u0130zmit Yahya Kaptan Mahallesi Bay\u0131r Sokak adresinde ikamet eden SSK emeklisi merhum Ali Mehmet \u0130nce\u2019nin e\u015fi Mihade \u0130nce (86) ya\u015fl\u0131l\u0131k nedeniyle vefat etti. Ev han\u0131m\u0131 olan Mahide \u0130nce\u2019nin cenazesi Artvin\u2019de topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz