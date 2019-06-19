İzmit Terzibayırı Mahallesi Kaymaz Sokak adresinde ikamet eden serbest işçisi merhum Salih Argun’un eşi Saniye Argun (93) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Saniye Argun’un cenazesi Fatih Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.