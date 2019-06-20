İzmit Fevzi Çakmak Mahallesi Karanfil Sokak adresinde ikamet eden Devlet Demir Yollarından emekli Sırrı Sağlam’ın eşi Hanife Sağlam (61) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Hanife Sağlam’ın cenazesi Yuvam Akarca Tahtalı Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.