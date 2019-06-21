İzmit Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak adresinde ikamet eden Tarım İl Müdürlüğü memurlarından İsmail Altın (44) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Altın’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.