İsmail Altın
İzmit Kadıköy Mahallesi Kanuni Sultan Sokak adresinde ikamet eden Tarım İl Müdürlüğü memurlarından İsmail Altın (44) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan İsmail Altın’ın cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz