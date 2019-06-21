Veysel Demiralay
İzmit Gedikli Mancarlı Mahallesinde ikamet eden Türkiye Jokey Kulübünden emekli Veysel Demiralay (67) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Veysel Demiralay’ın cenazesi Gedikli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mancarlı Mezarlığında toprağa verildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz