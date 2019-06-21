İzmit Gedikli Mancarlı Mahallesinde ikamet eden Türkiye Jokey Kulübünden emekli Veysel Demiralay (67) koah nedeniyle vefat etti. Evli ve 5 çocuk babası olan Veysel Demiralay’ın cenazesi Gedikli Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mancarlı Mezarlığında toprağa verildi.