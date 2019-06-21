İzmit Cedit Mahallesi Kaplan Sokak adresinde ikamet eden pazarcı esnafı Sadık Başdemir (85) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Sadık Başdemir’in cenazesi Bahtiyar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.