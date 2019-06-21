İzmit Erenler Mahallesi Erenler Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Abdul Fuat Tosunoğlu (68) lösemi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Abdul Fuat Tosunoğlu’nun cenazesi Yunus Emre Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yazlık Eski Mezarlıkta toprağa verildi.