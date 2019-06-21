Abdul Fuat Tosunoğlu
İzmit Erenler Mahallesi Erenler Sokak adresinde ikamet eden inşaat ustası Abdul Fuat Tosunoğlu (68) lösemi nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Abdul Fuat Tosunoğlu’nun cenazesi Yunus Emre Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yazlık Eski Mezarlıkta toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz