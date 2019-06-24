Hayriye Ersin
İzmit Yenimahalle Şehit Adil Alşan Sokak No.2 adresinde ikamet eden Yenimahalle eski muhtarı merhum Necati Ersin’in eşi, 7 çocuk annesi Hayriye Ersin(67)böbrek yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Yenimahalle Merkez Camiinden alınarak Merkez Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz