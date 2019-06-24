Hüseyin Ulu
İzmit Yenidoğan Mahallesi Şahin Sokak No.2 adresinde ikamet eden Tesbihçi baba firmasının kurucusu, 2 çocuk babası Hüseyin Ulu(66) akciğer yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Zeytinlik Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz