\u0130zmit Akme\u015fe Ortaburun K\u00f6y\u00fcnde ikamet eden i\u015f\u00e7i emeklisi, 2 \u00e7ocuk babas\u0131 Feyzi Erg\u00fcn(65)pankreas kanserinden vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Ortaburun Camiinden al\u0131narak Ortaburun mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz