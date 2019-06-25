Başiskele Barbaros Mahallesi Kurultay Sokak adresinde ikamet eden emekli öğretmen Ünal Kütük’ün eşi Hanife Kütük (67) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk annesi olan Hanife Kütük’ün cenazesi Barbaros Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.