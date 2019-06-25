Almanya Münih’de ikamet eden Almanya’dan emekli Metin Yeşilbalkan’ın eşi Sevim Yeşilbalkan (71) böbrek yetmezliği nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 1 çocuk annesi olan Sevim Yeşilbalkan’ın cenazesi Kozluk Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.