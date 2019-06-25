İzmit Yenişehir Mahallesi Koçak Sokak adresinde ikamet eden esnaf İsmail Taban (71) kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Evli ve 6 çocuk babası olan İsmail Taban’ın cenazesi Yavuz Sultan Selim Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.