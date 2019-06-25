İzmit Akmeşe Sapakpınar Köyünde ikamet eden SSK emeklisi Ali Bulduk (63) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti. Evli ve 4 çocuk babası olan Ali Bulduk’un cenazesi Sapakpınar Köy Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.