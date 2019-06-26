İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Banker Sokak adresinde ikamet eden çiftçi Kamil Demir (86) yaşlılık nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Kamil Demir’in cenazesi Süleymaniye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alikahya Mezarlığında toprağa verildi.