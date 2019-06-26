İzmit Veliahmet Mahallesi Cengiz Sille Sokak adresinde ikamet eden Kurtuluş İlkokulu emekli öğretmenlerinden Raif Bilgin’in eşi Mualla Bilgin (78) kanser nedeniyle vefat etti. Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Mualla Bilgin’in cenazesi Fevziye Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.