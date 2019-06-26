İzmit Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Mehmet Gündoğdu (52) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Gündoğdu’nun cenazesi Sapakpınar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sapakpınar Mezarlığında toprağa verildi.