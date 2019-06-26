Mehmet Gündoğdu
İzmit Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi adresinde ikamet eden emekli esnaf Mehmet Gündoğdu (52) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Gündoğdu’nun cenazesi Sapakpınar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sapakpınar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz