\u0130zmit Kad\u0131k\u00f6y Mahallesi G\u00fcvercin Sokak\u2019ta ikamet eden petrol ofisinden emekli, 4 \u00e7ocuk babas\u0131 Saffet Akba\u015f(84) vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Merkez Ye\u015fil Camiinden al\u0131narak Karamanl\u0131 K\u00f6y mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz