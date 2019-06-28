Hidayet Öz
Kandıra ilçesi Çakmaklar Mahallesi Çakmaklar Merkez Mevkii Küme Evleri No.38 çiftçi, 4 çocuk babası adresinde ikamet eden Hidayet Öz(95) vefat etti. Cenazesi öğle namazında Çakmaklar Camiinden alınarak Çakmaklar Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz