Nermin Cabbar
İzmit Karabaş Mahallesi Karabaş Sokak No.4 adresinde ikamet eden eski taksici, TEK’ten emekli, 2 çocuk babası Ercan Cabbar’ın eşi, Nermin Cabbar(70)çoklu organ yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hüseyin Paşa Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz