Asiye Karaca
İzmit Veliahmet Mahallesi Kabaran Çeşme Sokak No.23 adresinde ikamet edenSeka emeklisi, merhum Ahmet Karaca’nın eşi, 4 çocuk annesi Asiye Karaca(87) vefat etti. Cenazesi öğle namazında Fatih Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz