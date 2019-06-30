Kand\u0131ra il\u00e7esi \u00c7akmaklar K\u00f6y\u00fcnde ikamet eden \u00e7ift\u00e7i, merhum Mehmet G\u00f6rg\u00fcl\u00fc\u2019n\u00fcn e\u015fi, 4 \u00e7ocuk annesi Kadriye G\u00f6rg\u00fcl\u00fc (85) vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda \u00c7akmaklar K\u00f6y Camiinden al\u0131narak \u00c7akmaklar Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz