İzmit Çukurbağ Mahallesi Gebeşoğlu Sokak Ardıç Apartmanı D.2 adresinde ikamet eden İzmit Fethiye Caddesi Özsoy İş Hanında kadın terzisi, Gölcük eski donanma komutanı Oramiral Veysel Kösele’ ile birlikte 3 çocuk babası Selahattin Köseoğlu(90) kalp rahatsızlığından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Sakarya Karasu ilçesinde toprağa verildi.