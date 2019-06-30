Selahattin Kösele
İzmit Çukurbağ Mahallesi Gebeşoğlu Sokak Ardıç Apartmanı D.2 adresinde ikamet eden İzmit Fethiye Caddesi Özsoy İş Hanında kadın terzisi, Gölcük eski donanma komutanı Oramiral Veysel Kösele’ ile birlikte 3 çocuk babası Selahattin Köseoğlu(90) kalp rahatsızlığından vefat etti. Cenazesi öğle namazında Sakarya Karasu ilçesinde toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz