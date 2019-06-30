Ömer Avcı
İzmit Hacıhızır Mahallesi Bağlar Yolu Sokak No.1 adresinde ikamet eden İzmit Belediyesinden emekli şoför, 3 çocuk babası Ömer Avcı(65)kanserden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hayırsevenler Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz