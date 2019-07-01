Fatma Demir vefat etti
İzmit Tavşantepe Mahallesi Gülşen Sokak üzerinde ikamet eden çiftçi, merhum Kemal Demir’in eşi, 6 çocuk annesi Fatma Demir(87) vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Ambarcı Merkez Camiinden alınarak Ambarcı mezarlığında toprağa verildi.(
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz