Fatma Mine Özcan vefat etti
İzmit Kemal Paşa Mahallesi Hürriyet Caddesi Yüksel Sitesi 3.blok No.7 adresinde ikamet eden tersaneden emekli merhum Kemalettin ve merhume Nimet Özcan çiftinin 3 çocuğundan biriev hanımı Fatma Mine Özcan(60) kanserden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Fevziye Camiinden alınarak Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz