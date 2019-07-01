İzmit Kemal Paşa Mahallesi Hürriyet Caddesi Yüksel Sitesi 3.blok No.7 adresinde ikamet eden tersaneden emekli merhum Kemalettin ve merhume Nimet Özcan çiftinin 3 çocuğundan biriev hanımı Fatma Mine Özcan(60) kanserden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Fevziye Camiinden alınarak Gölcük 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.