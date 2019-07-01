\u0130zmit Ayazma Mahallesi 17 A\u011fustos Bulvar\u0131 No.130 adresinde ikamet eden i\u015f\u00e7i emeklisi, bekar Nevzat \u00d6zevren(84)kanserden vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Malta Camiinden al\u0131narak Kent Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz