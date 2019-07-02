Ahmet Yurt vefat etti
İzmit Alikahya Merkez Mahallesi Banker Sokak No.11 adresinde ikamet eden inşaat ustası, 5 çocuk babası Ahmet Yurt(63) kalp krizinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Hayırsevenler Camiinden alınarak Körüktepe Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz