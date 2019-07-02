Hanife Çetin vefat etti
İzmit Doğan Mahallesi Hatipköy Caddesi No.48 adresinde ikamet edenSSK emeklisi Sedat Çetin’in eşi,1 çocuk annesi Hanife Çetin(60)böbrek yetmezliğinden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kuruçeşme Merkez Camiinden alınarak Kuruçeşme mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz