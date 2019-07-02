Mamuriye Kaçmaz vefat etti
İzmit Turgut Mahallesi Numan Kahya Sokak No.63 adresinde ikamet eden emekli ayakkabı boyacısı merhum Hüsamettin Kaçmaz’ın eşi, 3 çocuk annesi Mamuriye Kaçmaz(87) vefat etti. Cenazesi öğle namazında Kadıbayırı Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz