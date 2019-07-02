Necmettin İşimik vefat etti
Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Ulubatlı Sokak No.9 adresinde ikamet eden inşaat boyacısı1 çocuk babası Necmettin İşimik(63) kanserden vefat etti. Cenazesi öğle namazında Malta Camiinden alınarak Kent Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz