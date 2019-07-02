\u0130zmit Serdar Mahallesi Havva Sokak No.6 adresinde ikamet eden seka emeklisi,2 \u00e7ocuk babas\u0131 Vecdi \u015eeng\u00fcl(70)kanserden vefat etti. Cenazesi \u00f6\u011fle namaz\u0131nda Seka Camiinden al\u0131narak Kent Mezarl\u0131\u011f\u0131nda topra\u011fa verildi.\n
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