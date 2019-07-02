Erdinç Okçular vefat etti
İzmit Karabaş Mahallesi Atakan Caddesi Leyla Atakan Caddesi D.18 adresinde ikamet eden Gıda Maddesi toptancısı KOTKO toptancılar sitesi kurucularından Mimar Müge Okçular Ceylan, Uzman Kalp doktoru İrem Okçular Sezer’in babaları ev hanımı Sevil Okçular’ın eşi Erdinç Okçular(71) kalp krizinden vefat etti. Cenazesi ikindi namazında Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz