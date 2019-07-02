Hüsammetin Memiş vefat etti
78 yaşındaki Kuruçeşme Mahallesi sakinlerinden Hüsametin Memiş, kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Seyhan Memiş'in eşi, Barış ve Banu'nun babaları, Ecrin ve Filiz'in dedeleri Hüsamettin Memiş'in cenezasi Kuruçeşme Doğan Mahallesi'ndeki evinin önünden helallik alındıktan sonra, Kandira Safalı Köyünde yarın öğle namazına müteakip toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz